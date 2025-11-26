На 26 ноября 57 из 431 школ Костанайской области полностью переведены на дистанционный формат. Это все 37 школ Костаная, где обучаются 35 679 детей, а также ещё 20 школ в районах региона. Об этом сообщили в областном управлении образования корреспонденту BAQ.KZ.

В ведомстве уточнили, что переход связан с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и сезонной заболеваемостью среди детей.

"На 26 ноября из 431 школы области 57 полностью перешли на дистанционный формат обучения. Это все 37 школ г. Костаная с контингентом 35 679 учащихся, а также 20 школ Алтынсаринского, Карабалыкского, Костанайского, Камыстинского, Сарыкольского, Наурзумского районов и района Б. Майлина.

Ещё в 98 школах на дистанционный формат переведён 841 класс с контингентом 15 053 школьника", – сообщили в управлении образования.

Таким образом, дистанционно обучаются 54 097 школьников области. В управлении отметили, что ситуация находится на контроле, а формат обучения будет корректироваться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.