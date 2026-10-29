433 кандидатов планирует выдвинуть «Ақ жол» на выборах в маслихаты

В столице состоялся форум депутатов маслихатов всех уровней, избранных от партии «Ақ жол». Участники подвели итоги работы депутатского корпуса, обсудили деятельность региональных филиалов и подготовку к предстоящей избирательной кампании.

Выступая перед делегатами, Дания Еспаева сообщила, что партия намерена выдвинуть на выборах в маслихаты 433 кандидатов.

На предстоящих выборах в маслихаты от нашей партии планируется выдвинуть 433 кандидатов. Большинство из них сегодня присутствуют в этом зале. Поэтому нынешний форум имеет особое значение с точки зрения подготовки к выборам, – сказала она.

Итоги работы партии

В своём выступлении Еспаева также подвела итоги предыдущей избирательной кампании. По её словам, партия получила восемь депутатских мандатов в Курултае.

Она отметила, что депутаты уже направили 12 депутатских запросов, касающихся развития предпринимательства, повышения конкурентоспособности отечественного производства, защиты прав граждан и эффективности государственного управления.

Наша цель – не просто поднимать проблемы, а добиваться их конкретного решения. Мы должны выполнять обещания, данные избирателям, – подчеркнула Еспаева.

После выборов партия пересмотрела информационную работу. В частности, был запущен новый сайт, а в региональные филиалы привлекли SMM-специалистов.

По словам депутата, важно не только решать проблемы граждан, но и информировать население о результатах проделанной работы.

Поддержка бизнеса и изменения в Налоговом кодексе

Отдельное внимание Еспаева уделила вопросам предпринимательства и положениям Послания Президента Касым-Жомарта Токаева.

Она заявила, что партия поддерживает инициативу о введении с 1 января 2027 года трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

Мы неоднократно предлагали дать предпринимателям переходный период для адаптации к новому Налоговому кодексу, пересмотреть вопросы налоговой амнистии и ввести мораторий на проверки. Во исполнение поручения Президента партия намерена активно участвовать в подготовке соответствующих законодательных поправок, – сказала Еспаева.

Награждение депутатов

В рамках форума также состоялось награждение представителей партии. Участники подвели итоги конкурса «Үздік депутат», отметив депутатов маслихатов за результаты их работы.