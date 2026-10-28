В Казахстане намерены увеличить количество фандоматов более чем в 30 раз
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В Казахстане постепенно формируется культура раздельного сбора отходов. Одной из инициатив в этом направлении стало внедрение фандоматов – специальных аппаратов для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. Сегодня в стране установлено 53 таких устройства. Корреспондент BAQ.KZ посетил один из фандоматов в Астане и выяснил, как он работает.
По словам генерального директора компании Sparklo Kazakhstan Татьяны Ашрафзяновой, с помощью фандоматов в Астане собрано около 2 миллионов бутылок. В целом по Казахстану количество сданных бутылок превысило 5 миллионов. В настоящее время фандоматы установлены в Астане, Алматы, Кокшетау, Бурабае и Петропавловске. Кроме того, с 1 октября в новом регионе начали работать еще пять устройств.
Как сообщила Татьяна Ашрафзянова, в Астане установлено более 16 фандоматов. Одним из основных партнеров компании в Казахстане является Zero Waste. Организации подписали меморандум о расширении сети устройств.
«Наша главная цель – не допустить попадания бутылок и банок на полигоны, а сразу направлять их на переработку. Собранная через фандоматы тара поступает переработчикам, которые получают из нее сырье для производства новой продукции. Так отходы возвращаются в производственный цикл», – рассказала руководитель компании.
По ее словам, еще одно преимущество сбора отходов через фандоматы заключается в том, что полученное сырье остается относительно чистым. На полигонах бутылки и банки смешиваются с другим мусором и загрязняются. В результате для подготовки их к переработке требуется дополнительная очистка с использованием воды и других ресурсов.
«Пластиковая бутылка может разлагаться на полигоне более 400 лет. Это очень долгий срок. Кроме того, пластик занимает много места. Поэтому раздельный сбор бутылок и их непосредственная отправка на переработку позволяют сократить объем отходов», – отметила Татьяна Ашрафзянова.
10 баллов за каждую бутылку
Чтобы воспользоваться фандоматом, необходимо поместить пластиковую бутылку или алюминиевую банку в специальное отверстие устройства и ввести номер телефона. За каждую сданную единицу тары пользователю начисляется 10 баллов. Накопленные бонусы можно обменять на скидки от партнеров компании через специальное мобильное приложение.
По словам Татьяны Ашрафзяновой, такая система призвана стимулировать жителей к раздельному сбору отходов. Среди партнеров, представленных в приложении, есть различные маркетплейсы, игровые сервисы и аптеки. В дальнейшем компания планирует привлечь кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг.
«Многие спрашивают, почему мы не выплачиваем денежное вознаграждение. К сожалению, обменять накопленные баллы на деньги нельзя. Это своеобразная система геймификации. В приложении есть рейтинг пользователей, а те, кто сдает больше отходов, получают дополнительные награды. Каждый может обменять накопленные баллы на интересующие его скидки», – объяснила она.
Школьникам рассказывают о важности переработки отходов
Помимо установки фандоматов, компания проводит мероприятия, направленные на формирование культуры раздельного сбора отходов среди населения. Одно из таких направлений – образовательные лекции для школьников.
На встречах детям рассказывают о сортировке и переработке отходов, а также о важности защиты окружающей среды. К этой работе привлекают и зарубежных партнеров компании, которые делятся международным опытом.
«Мы проводим лекции для школьников. В этой работе участвуют и наши зарубежные коллеги. Мы знакомим детей с опытом других стран и объясняем, почему важно сортировать отходы. Например, сейчас на Филиппинах реализуется крупный проект, для которого уже отправлено более 150 фандоматов», – сообщила руководитель компании.
Татьяна Ашрафзянова также отметила, что фандоматами активно пользуются семьи с детьми. По ее словам, детям особенно нравится получать бонусы за сданные бутылки. Такой подход помогает постепенно превращать сортировку отходов в повседневную привычку.
«Ребенок не просто выбрасывает бутылку в мусорное ведро, а сдает ее на переработку и получает бонус. Для детей это интересно. Благодаря таким простым действиям раздельный сбор отходов может стать привычной частью повседневной жизни», – отметила она.
До конца 2027 года планируют установить до 1 700 фандоматов
Компания намерена расширять сеть фандоматов в Казахстане. По словам Татьяны Ашрафзяновой, до конца 2027 года количество устройств планируется увеличить до 1 500-1 700. Для реализации этих планов компания ищет новых партнеров и рассчитывает на поддержку местных исполнительных органов и предпринимателей.
«У нас масштабные планы. До конца 2027 года мы постараемся установить в Казахстане от 1 500 до 1 700 фандоматов. Для размещения устройств мы сотрудничаем с партнерами. Поэтому для нас важна поддержка местных исполнительных органов и предпринимателей», – заключила Татьяна Ашрафзянова.
По мнению представителя компании, фандоматы позволяют не только собирать отходы и направлять их на переработку, но и формировать у населения экологические привычки. Расширение сети таких устройств поможет сократить количество пластиковых бутылок и алюминиевых банок, попадающих на полигоны, и увеличить объемы вторичного сырья, направляемого на переработку.
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