В Казахстане намерены увеличить количество фандоматов более чем в 30 раз

В Казахстане постепенно формируется культура раздельного сбора отходов. Одной из инициатив в этом направлении стало внедрение фандоматов – специальных аппаратов для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. Сегодня в стране установлено 53 таких устройства. Корреспондент BAQ.KZ посетил один из фандоматов в Астане и выяснил, как он работает.

По словам генерального директора компании Sparklo Kazakhstan Татьяны Ашрафзяновой, с помощью фандоматов в Астане собрано около 2 миллионов бутылок. В целом по Казахстану количество сданных бутылок превысило 5 миллионов. В настоящее время фандоматы установлены в Астане, Алматы, Кокшетау, Бурабае и Петропавловске. Кроме того, с 1 октября в новом регионе начали работать еще пять устройств.

Как сообщила Татьяна Ашрафзянова, в Астане установлено более 16 фандоматов. Одним из основных партнеров компании в Казахстане является Zero Waste. Организации подписали меморандум о расширении сети устройств.

«Наша главная цель – не допустить попадания бутылок и банок на полигоны, а сразу направлять их на переработку. Собранная через фандоматы тара поступает переработчикам, которые получают из нее сырье для производства новой продукции. Так отходы возвращаются в производственный цикл», – рассказала руководитель компании.

Фото: BAQ.KZ/Жанерке Жакен

По ее словам, еще одно преимущество сбора отходов через фандоматы заключается в том, что полученное сырье остается относительно чистым. На полигонах бутылки и банки смешиваются с другим мусором и загрязняются. В результате для подготовки их к переработке требуется дополнительная очистка с использованием воды и других ресурсов.

«Пластиковая бутылка может разлагаться на полигоне более 400 лет. Это очень долгий срок. Кроме того, пластик занимает много места. Поэтому раздельный сбор бутылок и их непосредственная отправка на переработку позволяют сократить объем отходов», – отметила Татьяна Ашрафзянова.

10 баллов за каждую бутылку

Чтобы воспользоваться фандоматом, необходимо поместить пластиковую бутылку или алюминиевую банку в специальное отверстие устройства и ввести номер телефона. За каждую сданную единицу тары пользователю начисляется 10 баллов. Накопленные бонусы можно обменять на скидки от партнеров компании через специальное мобильное приложение.

Фото: BAQ.KZ/Жанерке Жакен

По словам Татьяны Ашрафзяновой, такая система призвана стимулировать жителей к раздельному сбору отходов. Среди партнеров, представленных в приложении, есть различные маркетплейсы, игровые сервисы и аптеки. В дальнейшем компания планирует привлечь кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг.

«Многие спрашивают, почему мы не выплачиваем денежное вознаграждение. К сожалению, обменять накопленные баллы на деньги нельзя. Это своеобразная система геймификации. В приложении есть рейтинг пользователей, а те, кто сдает больше отходов, получают дополнительные награды. Каждый может обменять накопленные баллы на интересующие его скидки», – объяснила она.

Школьникам рассказывают о важности переработки отходов

Помимо установки фандоматов, компания проводит мероприятия, направленные на формирование культуры раздельного сбора отходов среди населения. Одно из таких направлений – образовательные лекции для школьников.

На встречах детям рассказывают о сортировке и переработке отходов, а также о важности защиты окружающей среды. К этой работе привлекают и зарубежных партнеров компании, которые делятся международным опытом.

«Мы проводим лекции для школьников. В этой работе участвуют и наши зарубежные коллеги. Мы знакомим детей с опытом других стран и объясняем, почему важно сортировать отходы. Например, сейчас на Филиппинах реализуется крупный проект, для которого уже отправлено более 150 фандоматов», – сообщила руководитель компании.

Татьяна Ашрафзянова также отметила, что фандоматами активно пользуются семьи с детьми. По ее словам, детям особенно нравится получать бонусы за сданные бутылки. Такой подход помогает постепенно превращать сортировку отходов в повседневную привычку.

«Ребенок не просто выбрасывает бутылку в мусорное ведро, а сдает ее на переработку и получает бонус. Для детей это интересно. Благодаря таким простым действиям раздельный сбор отходов может стать привычной частью повседневной жизни», – отметила она.

До конца 2027 года планируют установить до 1 700 фандоматов

Компания намерена расширять сеть фандоматов в Казахстане. По словам Татьяны Ашрафзяновой, до конца 2027 года количество устройств планируется увеличить до 1 500-1 700. Для реализации этих планов компания ищет новых партнеров и рассчитывает на поддержку местных исполнительных органов и предпринимателей.

Фото: BAQ.KZ/Жанерке Жакен

«У нас масштабные планы. До конца 2027 года мы постараемся установить в Казахстане от 1 500 до 1 700 фандоматов. Для размещения устройств мы сотрудничаем с партнерами. Поэтому для нас важна поддержка местных исполнительных органов и предпринимателей», – заключила Татьяна Ашрафзянова.

По мнению представителя компании, фандоматы позволяют не только собирать отходы и направлять их на переработку, но и формировать у населения экологические привычки. Расширение сети таких устройств поможет сократить количество пластиковых бутылок и алюминиевых банок, попадающих на полигоны, и увеличить объемы вторичного сырья, направляемого на переработку.