Послание Главы государства 2026 года: главные поручения и предстоящие изменения

Повышение доходов населения, развитие цифровой экономики, модернизация социальной инфраструктуры и совершенствование государственного управления стали ключевыми темами Послания Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства подчеркнул, что внедрение новых технологий должно приносить ощутимые результаты и способствовать повышению качества жизни граждан. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор основных инициатив и поручений, озвученных в Послании.

Следующий этап цифровизации – расширение возможностей граждан

Казахстан должен построить цифровую экономику. Президент отметил уже проделанную работу в этом направлении, подчеркнув, что теперь необходимо сосредоточиться на достижении практических результатов.

В стране запущены два суперкомпьютера, до конца года планируется ввести в эксплуатацию третий. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспийского моря, ведется строительство центров обработки данных.

Вместе с тем Глава государства обратил внимание на то, что в сфере цифровизации по-прежнему много разговоров, но недостаточно конкретных результатов. Зачастую эта работа ограничивается автоматизацией уже существующих процессов или проведением различных мероприятий.

По словам Президента, на следующем этапе необходимо перейти от простого обеспечения доступа к цифровым услугам к расширению личных возможностей граждан. Интернет должен стать средой для работы и получения дохода, а смартфон – эффективным рабочим инструментом.

В этой связи Правительству поручено до конца года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости. В следующем году в ряде регионов должны быть запущены пилотные проекты, которые помогут сельским производителям реализовывать свою продукцию. Для этого планируется задействовать возможности маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

Еще одним важным направлением названа токенизация активов, то есть их перевод в цифровую форму. Предполагается, что этот механизм позволит гражданам становиться совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям – привлекать капитал без лишних посредников.

Масштабное строительство охватит все регионы

Глава государства предложил объявить следующий год Годом общенационального масштабного строительства. В его рамках планируется строительство и ремонт объектов гражданской инфраструктуры как в областных центрах, так и в других населенных пунктах.

Предусмотрено строительство дорог, аэропортов, вокзалов, медицинских учреждений и реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. В регионах должны появиться дома творчества, спортивные комплексы, библиотеки и научные центры. Одним из приоритетных направлений остается жилищное строительство.

Президент отметил, что рост численности населения и внутренняя миграция увеличили нагрузку на социальные объекты. Поэтому модернизация инфраструктуры должна быть направлена не только на решение экономических задач, но и на устранение накопившихся социальных проблем.

При реализации проектов необходимо тщательно подходить к их отбору, привлекать надежные компании и обеспечивать контроль на каждом этапе строительства. Государственный аппарат должен быть готов к профессиональному выполнению поставленных задач.

Повышение доходов населения и сдерживание инфляции

В Послании отмечено, что эффективность государственной политики должна оцениваться прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан. В этой связи одной из главных целей определено повышение доходов населения.

Президент подчеркнул, что, несмотря на некоторое замедление роста цен, инфляция остается высокой. Правительству и Национальному банку поручено обеспечить согласованную работу по ее снижению.

Кроме того, Глава государства поручил с 1 января следующего года повысить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. Это решение затронет доходы 1,8 миллиона человек, в том числе более 370 тысяч работников, получающих заработную плату из бюджета.

Для повышения благосостояния населения также необходимо укреплять производственный потенциал, создавать условия для роста производительности бизнеса и проводить взвешенную бюджетную и налоговую политику.

Банковские средства должны работать на развитие экономики

Президент поднял вопрос направления финансовых ресурсов, накопленных в банковской системе, в реальный сектор экономики.

Согласно приведенным в Послании данным, активы банков превысили 75 триллионов тенге, а объем депозитов достиг 52 триллионов тенге. При этом 78% вкладов хранятся в национальной валюте.

Теперь основная задача заключается в использовании этих средств для развития экономики. Глава государства подчеркнул, что банки должны активнее участвовать в инвестиционном кредитовании бизнеса.

Предложено запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики. В этой работе должны участвовать банки, институты развития, международные финансовые организации и Единый накопительный пенсионный фонд.

Также необходимо расширять возможности рынка капитала и стимулировать частные предприятия к использованию биржевых инструментов. Казахстанская фондовая биржа, Международный финансовый центр «Астана» и Alatau City должны наладить тесное взаимодействие.

Налоговые противоречия устранят, а контроль за бюджетными расходами усилят

Президент отметил, что предприниматели сталкиваются с трудностями при применении отдельных норм нового Налогового кодекса. В связи с этим Правительству поручено разработать точечные поправки в налоговое законодательство с учетом мнения бизнеса.

Изменения должны устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм и снизить избыточную нагрузку на предпринимателей. При этом каждое решение необходимо тщательно прорабатывать, чтобы избежать постоянного изменения правил ведения бизнеса.

Глава государства также предложил обсудить введение повышенной налоговой ставки для владельцев крупных состояний. По его словам, речь идет не об ограничении законно приобретенных активов, а о справедливом вкладе каждого гражданина в развитие страны. Правительству и Курултаю поручено изучить этот вопрос и внести предложения.

В части бюджетной политики поставлена задача повысить качество планирования и управления государственными средствами. Для предотвращения неэффективных расходов необходимо полностью цифровизировать казначейскую систему с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Защита бизнеса и принятие нового Гражданского кодекса

В Послании также поднимались вопросы обеспечения равных возможностей для предпринимателей и справедливой конкуренции.

Президент заявил о необходимости дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.

Глава государства обратил внимание на случаи искусственного создания препятствий для отечественных производителей, особенно предприятий пищевой промышленности.

Преднамеренное занижение стоимости импортных товаров и ограничение доступа отечественной продукции на внутренний рынок ослабляют конкурентоспособность казахстанских компаний. Поэтому поручено укрепить механизмы защиты и поддержки предпринимательства.

Президент также заявил о необходимости принятия нового Гражданского кодекса.

Действующий документ сформировал основные институты рыночной экономики и закрепил принцип защиты собственности. Однако он разрабатывался для экономики переходного периода.

Новый кодекс должен создать правовую основу для перехода к экономике будущего и обеспечить стабильность для предпринимателей, инвесторов и граждан.

Курултаю совместно с Правительством предложено приступить к разработке документа и принять его до конца следующего года.

Социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся

Президент подчеркнул необходимость ориентировать социальную политику на долгосрочные цели.

По его словам, ранее существовала практика, когда недостатки государственного управления пытались компенсировать увеличением социальной помощи. В результате бюджетные средства расходовались разрозненно, а нехватка школ и больниц продолжала расти.

Глава государства отметил, что государственную помощь должны получать только те, кто действительно в ней нуждается. Однако любые изменения в этой сфере необходимо проводить после всестороннего изучения с учетом положения граждан.

Новые подходы к оказанию социальной помощи и соответствующие информационные системы предложено сначала тщательно проверить и протестировать в пилотном режиме. Широкое внедрение возможно только после подтверждения их эффективности.

Президент подчеркнул, что задача социального государства заключается в повышении качества жизни и благосостояния населения. В этой связи приоритет отдается развитию человеческого капитала и созданию условий для подрастающего поколения.

В Казахстане построят новые медицинские учреждения для детей

В Казахстане проживают около 7 миллионов детей, что составляет 34% населения страны. Ежегодно рождается более 330 тысяч младенцев.

Приведя эти данные, Президент подчеркнул необходимость ускоренного развития инфраструктуры здравоохранения.

На первом этапе масштабного строительства планируется возвести восемь современных перинатальных центров.

В Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее и Актау должны построить семь многопрофильных детских больниц. Еще два медицинских объекта появятся в Астане.

Для реализации этих проектов предложено привлекать не только бюджетные средства, но и частный капитал.

В системе первичной медико-санитарной помощи необходимо расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличить финансирование.

Кроме того, с 1 января следующего года поручено повысить заработную плату специалистам участковой службы до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы. Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч медицинских работников.

Нагрузку на учителей сократят, а инклюзивное образование продолжат развивать

Глава государства сообщил, что в Казахстане насчитывается более 237 тысяч детей, нуждающихся в инклюзивном образовании.

Правительству и акимам поручено развивать соответствующую инфраструктуру.

Также необходимо системно решать проблему нехватки специалистов и совершенствовать раннюю диагностику детей с особыми потребностями. К этой работе предложено активно привлечь фонд «Қазақстан халқына».

Президент подчеркнул, что любые изменения в сфере образования должны быть направлены на облегчение работы учителей.

Однако на практике прежнюю бумажную отчетность нередко заменяют отчеты, которые необходимо заполнять на различных цифровых платформах.

Основная задача педагога – давать детям качественное образование. Поэтому необходимо устранить лишнюю работу, которая мешает выполнению этой задачи.

Также были затронуты вопросы защиты авторитета и профессионального достоинства учителей, всестороннего рассмотрения каждого происшествия в школе и усиления общей ответственности семьи, ученика, педагога и образовательного учреждения.

Государственное управление нуждается в комплексной реформе

В Послании поставлена задача пересмотреть долгосрочные приоритеты развития страны.

Администрация Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, научными центрами и прежде всего Казахстанским институтом стратегических исследований должна в течение года подготовить соответствующий документ.

В сфере государственного управления предложено пересмотреть работу структур на всех уровнях – от Правительства до сельских акимов.

Государственные учреждения необходимо стимулировать к самостоятельному принятию решений и выдвижению рациональных инициатив.

Президент подчеркнул необходимость использования искусственного интеллекта для устранения дублирующих функций и противоречий в системе управления.

Следует сократить процедуры, замедляющие принятие решений, и избавить государственный аппарат от излишней бюрократии.

Также предложено разработать новые этические принципы для государственных служащих.

До 1 июня 2027 года Администрация Президента должна представить комплексный план реформирования системы государственного управления.

Главный показатель преобразований – благосостояние граждан

Конечная цель инициатив, озвученных в Послании, заключается в создании возможностей для развития каждого гражданина и повышении качества жизни населения.

Президент подчеркнул, что результаты реформ должны прежде всего ощущать сами граждане.

Глава государства отметил необходимость не только совершенствовать законодательство и укреплять политические институты, но и модернизировать общественное сознание.

Идеология «Адал азамат», уважение к закону, дисциплина и добросовестный труд названы важными основами этих преобразований.

Развитие образования и науки, освоение новых технологий и искусственного интеллекта должны способствовать дальнейшему прогрессу страны.

Президент обозначил цель построения Справедливого и Цивилизованного государства, основанного на общественном единстве и равных возможностях для каждого гражданина.