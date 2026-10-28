Сборная Казахстана завоевала золото на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

Мужская сборная Казахстана стала победителем командных соревнований по стрельбе из блочного лука на этапе Кубка Азии, который проходит в городе Сулеймания (Ирак).

В финале казахстанские спортсмены встретились со сборной Бангладеш и одержали уверенную победу со счетом 230:224.

В состав национальной команды вошли Никита Ивлев, Павел Кузнецов и Ислам Серикулы.

Этап Кубка Азии завершится 29 октября.