Сборная Казахстана завоевала золото на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
28 Октября 2026, 16:51
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28 Октября 2026, 16:5128 Октября 2026, 16:51
243Фото: НОК РК
Мужская сборная Казахстана стала победителем командных соревнований по стрельбе из блочного лука на этапе Кубка Азии, который проходит в городе Сулеймания (Ирак).
В финале казахстанские спортсмены встретились со сборной Бангладеш и одержали уверенную победу со счетом 230:224.
В состав национальной команды вошли Никита Ивлев, Павел Кузнецов и Ислам Серикулы.
Этап Кубка Азии завершится 29 октября.
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