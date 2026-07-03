438 смертей от лихорадки Эбола зафиксировано в ДР Конго
Сегодня 2026, 04:05
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Сегодня 2026, 04:05Сегодня 2026, 04:05
97Фото: Pixabay.com
Согласно последним официальным данным, опубликованным 2 июля, эпидемия лихорадки Эбола в ДР Конго унесла более 400 жизней.
Об этом сообщает портал RFI со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения (INSP).
"В общей сложности зарегистрировано 438 смертей и 1 406 случаев заражения", - сказано в сообщении.
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