438 смертей от лихорадки Эбола зафиксировано в ДР Конго

Сегодня 2026, 04:05
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 04:05
Сегодня 2026, 04:05
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Фото: Pixabay.com

Согласно последним официальным данным, опубликованным 2 июля, эпидемия лихорадки Эбола в ДР Конго унесла более 400 жизней.

Об этом сообщает портал RFI со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения (INSP).

"В общей сложности зарегистрировано 438 смертей и 1 406 случаев заражения", - сказано в сообщении.

 

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