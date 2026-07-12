44 человека погибли в результате наводнения в Бангладеш

Наводнения и оползни, вызванные многодневными проливными муссонными дождями, унесли жизни по меньшей мере 44 человек на юго-востоке Бангладеш и оставили более миллиона без крова.

Как сообщает Reuters, размытые дороги и поврежденные мосты затрудняют доступ сотрудников гуманитарных организаций к наиболее пострадавшим районам.

"Наводнение, охватившее семь округов Читтагонг, Кокс-Базар, Бандарбан, Рангамати, Кхаграчхари, Мулвибазар и Хабигандж, нарушило привычный уклад жизни, привело к изоляции тысяч семей и оставило без крова 267 918 домохозяйств", - говорится в заявлении.

Военнослужащие сухопутных и военно-морских сил доставляют на лодках продовольствие, питьевую воду, лекарства и другие предметы первой необходимости в изолированные населенные пункты, в то время как власти наращивают усилия по оказанию помощи.

Проливные дожди также спровоцировали оползни в лагерях беженцев рохинджа в Кокс-Базаре в начале этой недели, в результате чего погибли 16 беженцев, в том числе женщины и дети.