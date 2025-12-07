В Атырауской области продолжается поэтапная модернизация канализационной системы. По данным Региональной службы коммуникаций, 44% канализационных сетей региона — это 235 километров из общей протяжённости 535 километров — находятся в изношенном состоянии, что делает обновление инфраструктуры приоритетной задачей, передаёт BAQ.KZ.

В рамках проекта по восстановлению внутригородской системы канализации выполняются санационные работы на 31 участке самотечных коллекторов общей длиной 33,4 километра. На сегодняшний день полностью обновлено 12,8 километра, на остальных участках работы продолжаются.

Также определена необходимость реконструкции 45 канализационных насосных станций (КНС) в черте города. Уже начаты проектные работы. В прошлом году велось строительство девяти КНС — семь из них введены в эксплуатацию, ещё две планируется завершить до конца текущего года. Кроме того, 22 проекта КНС получили положительное заключение экспертизы, по семи из них выделено финансирование. Проектирование оставшихся 14 станций продолжается.

Для подключения новых микрорайонов к централизованной канализационной системе разрабатываются проекты по 24 участкам. В 2025 году началось строительство сетей в микрорайонах Жулдыз, Геолог и Мирас — здесь будет проложено 92 километра канализационных труб. Завершить работы планируется в следующем году.

Проектирование новых сетей ведётся также в ряде населённых пунктов региона. Строительство начнётся поэтапно после получения экспертных заключений.

Отдельно ведётся разработка проектно-сметной документации на новое канализационное очистное сооружение в городе Кульсары. Оно будет рассчитано на переработку 10 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Проект должен пройти экспертизу до конца года, а строительство намечено на 2026–2027 годы.