Международное аналитическое агентство QS Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинг лучших университетов Азии на 2026 год, включающий рекордное количество вузов — 1529 учреждений из 25 стран и территорий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Миннауки.

Впервые в рейтинге представлены 554 университета, что делает его самым масштабным за всю историю проведения QS Asia University Rankings.

Лидером по числу участников стала Китайская Народная Республика, увеличившая количество вузов с 135 до 395 и показавшая впечатляющую динамику роста. За ней следуют Индия с 294 университетами, Япония с 147 и Южная Корея с 103 вузами. В топ-10 лучших университетов Азии вошли вузы из Китая, Гонконга и Сингапура, тогда как страны Центральной Азии представлены 73 университетами, среди которых 10 дебютантов рейтинга.

Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по академической репутации, качеству преподавания, международному сотрудничеству и востребованности выпускников на рынке труда. В рейтинг вошли 44 казахстанских вуза — абсолютный рекорд для страны, десять из которых дебютируют. Наивысшее место среди центральноазиатских университетов занял Назарбаев Университет, расположившийся на 201-м месте, а Казахский национальный университет имени аль-Фараби попал в топ-100 — на 38-е место. Также в десятку лучших вошли Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (61 место) и Satbayev University (79 место).

Рост позиций казахстанских университетов отражает системную работу по развитию международных стратегических партнерств и укреплению академического потенциала страны. Более половины вузов страны имеют сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, а 15 вузов открыли филиалы иностранных вузов на своей базе. 23 университета улучшили показатели по репутации среди работодателей, а пять из них достигли наивысших результатов за всю историю участия в рейтинге.

Таким образом, динамика казахстанских вузов в QS Asia University Rankings 2026 демонстрирует рост конкурентоспособности страны на глобальном образовательном рынке и подтверждает эффективность государственной политики в сфере высшего образования, создавая условия для интеграции Казахстана в мировое академическое сообщество.