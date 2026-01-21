В Казахстане фиксируется рост случаев преднамеренного банкротства компаний. Как отмечают в органах государственных доходов, практика ухода от обязательств через фиктивное признание несостоятельности больше не остается безнаказанной, передает BAQ.KZ.

Согласно Закону РК "О реабилитации и банкротстве", преднамеренным банкротством считаются умышленные действия учредителей, должностных лиц или индивидуальных предпринимателей, направленные на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами путем сокрытия или отчуждения имущества.

К признакам таких действий относятся заключение заведомо невыгодных или фиктивных сделок, вывод активов, отказ от взыскания дебиторской задолженности, фиктивное увеличение долгов, уничтожение системы учета и другие неправомерные действия.

Законодательство предусматривает персональную ответственность виновных лиц. В случае установления факта преднамеренного банкротства суд может привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности — долги компании в таком случае взыскиваются за счет личного имущества. Причем такая ответственность возможна даже после завершения процедуры банкротства.

По итогам анализа деятельности должников за 2024–2025 годы возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства.

В качестве примера приводится дело в Жамбылской области: бывший директор компании был признан виновным в преднамеренном банкротстве, а затем суд взыскал с него более 45 млн тенге в пользу кредиторов за выведенные активы. Только в 2025 году судами вынесено свыше 12 аналогичных решений.

В дальнейшем органы государственных доходов планируют усилить выявление таких схем за счет автоматизированных аналитических инструментов — анализа сделок, связей между компаниями и поведения должников. Ожидается, что это повысит эффективность передачи материалов в правоохранительные органы и приведет к росту количества исков в суд.

Власти подчеркивают: процедура банкротства перестает быть способом ухода от ответственности и становится механизмом защиты интересов кредиторов, включая привлечение виновных лиц к финансовой и уголовной ответственности.