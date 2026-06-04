В Астане вновь пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Жители и гости Астаны смогут приобрести свежую продукцию отечественных производителей на очередной городской сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет 6 и 7 июня.

На ярмарке свою продукцию представят фермерские хозяйства и производители из различных регионов Казахстана. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров по доступным ценам: овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, выпечку, муку, натуральные соки, варенье, джемы и другие продукты.

Ярмарка будет работать два дня – с 10:00 до 19:00 – на территории торгового центра Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей до места проведения можно добраться на общественном транспорте. Рядом с торговым центром проходят автобусные маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки позволяют жителям столицы приобрести продукцию напрямую от производителей, а аграриям – представить свои товары без посредников.