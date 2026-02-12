Рекорд $1 млрд и рост на 24% в год: кто формирует инвестиционную карту ЦА
Инвестиции в Центральной Азии: кто лидирует и почему?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Страны Центральной Азии вышли на новый уровень инвестиционного сотрудничества. Объем накопленных взаимных инвестиций впервые преодолел отметку в $1 млрд, а ключевую роль в этом росте сыграл Казахстан. Об этом говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития "Инвестиционное сотрудничество в Евразийском регионе", Подробнее в материале BAQ.KZ.
По итогам 2024 года объем накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) между странами региона достиг $1,15 млрд. Уже в первом полугодии 2025 года показатель увеличился еще на 12,5% - до $1,3 млрд.
С 2021 года внутрирегиональные инвестиции демонстрируют устойчивую динамику - в среднем +24,4% ежегодно. Для сравнения: по всему Евразийскому региону средний рост составляет лишь 2,8%.
Казахстан - главный инвестор региона
Наибольший вклад в инвестиционную активность вносят Казахстан и Узбекистан. При этом распределение выглядит неравномерным: 72% всех взаимных вложений приходится на Казахстан - $928 млн. Доля Узбекистана составляет 28% - $367 млн.
Более 60% прироста за последние полтора года обеспечили проекты казахстанских строительных компаний, реализуемые в Узбекистане.
Казахстан - не только инвестор, но и крупный получатель капитала
При этом страна активно привлекает инвестиции и в собственную экономику. По итогам первого полугодия 2025 года объем накопленных взаимных инвестиций, направленных в Казахстан, достиг $9,4 млрд. По этому показателю республика занимает второе место в Евразийском регионе после Узбекистана.
За последние полтора года приток капитала увеличился на 11%, или примерно на $0,95 млрд.
Одновременно Казахстан остается одним из крупнейших внешних инвесторов: объем накопленных вложений в другие страны составляет $3,2 млрд.
Строительство и переработка - основные точки роста
В отраслевом разрезе лидируют строительство и обрабатывающая промышленность. Строительный сектор аккумулировал $440 млн, а переработка - $340 млн. Совокупно на эти два направления приходится около 60% всех внутрирегиональных инвестиций.
Рост перерабатывающего сектора в Казахстане связан прежде всего с развитием химической промышленности. Реализуются проекты по производству удобрений, бутадиена, полиэтилена и другой химической продукции.
Смена инвестиционной модели: от сырья к добавленной стоимости
Эксперты ЕАБР отмечают, что с 1990-х годов структура инвестиций в Евразийском регионе заметно трансформировалась. Если раньше преобладал сырьевой сектор, то сегодня акцент постепенно смещается в сторону отраслей с высокой добавленной стоимостью.
"В инвестиционной структуре происходит переход от сырьевых отраслей к обрабатывающей промышленности и секторам с высокой добавленной стоимостью", — говорится в докладе.
В числе приоритетных направлений для дальнейших вложений названы обрабатывающая промышленность, энергетика, транспорт и логистика, а также агропромышленный комплекс.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- Юрист заявил о возможном 12-летнем сроке для Нурлана Сабурова в Казахстане
- Министр просвещения РК раскритиковала качество образования в регионах