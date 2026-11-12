440 центров развития и раннего вмешательства открыто в Казахстане за год

В стране построено 655 медицинских объектов, более 200 сёл впервые получили собственные медучреждения. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, приветствуя участников Международного конгресса по развитию ПМСП в Астане.

Глава Минздрава подчеркнула, что укрепление системы здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи остаются важными направлениями государственной политики.

Министр также напомнила о принятии 15 марта на республиканском референдуме новой Конституции, которая закрепляет право граждан на охрану здоровья.

«В основе новой Конституции — принцип Закона и порядка, уважение и защита прав и свобод человека. Для нас, медиков, это ясный ориентир: каждое решение в здравоохранении должно служить человеку», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

По её словам, благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева в стране последовательно модернизируется медицинская инфраструктура, строятся новые клиники и внедряются современные технологии.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медицинской помощи. Более 200 сёл впервые получили собственные медучреждения, оснащённые современным диагностическим и телемедицинским оборудованием.

Одновременно совершенствуется работа поликлиник: развивается командная модель ПМСП, создаются кабинеты неотложной помощи, усиливается профилактика заболеваний.

За последний год на базе организаций ПМСП открыто более 440 центров развития и раннего вмешательства, где специалисты помогают своевременно выявлять нарушения развития у детей и оказывают поддержку семьям.

В первичном звене расширяется применение цифровых технологий. Отечественные разработки на основе искусственного интеллекта помогают врачам диагностировать инсульт и выявлять рак молочной железы и лёгких на ранних стадиях.

Как отметила министр, по итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев достигла исторического максимума — 75,97 года против 67,6 года в 1991 году. За годы Независимости младенческая смертность снизилась более чем в 4,5 раза, материнская — в 6 раз, смертность от туберкулёза — в 10 раз.

Отдельное внимание уделяется поддержке медицинских работников. За 2025–2026 годы принято девять ключевых законов в сфере здравоохранения, усилена правовая защита медиков и введено страхование их профессиональной ответственности.

По поручению Президента продолжается поэтапное повышение заработной платы медицинских работников. С 1 января 2027 года для более чем 77 тысяч специалистов участковой службы ПМСП предусмотрены дополнительные выплаты за непрерывный стаж работы.

«Все эти меры направлены на то, чтобы медицинская помощь становилась более своевременной, доступной и ориентированной на реальные потребности пациентов», — отметила глава Минздрава.

Международный конгресс «Здоровье общества и эффективность ПМСП в цифровом пространстве» проходит 12–13 ноября в Астане с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, 95 зарубежных специалистов и экспертов из восьми стран.

Участники обсуждают повышение доступности медицинской помощи, развитие первичного звена, подготовку кадров и внедрение цифровых технологий в здравоохранении.