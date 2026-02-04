44,1 млрд тенге составил объем сельхозпродукции в Мангистауской области в 2025 году, об этом доложили акиму Мангистауской области Нурдаулета Килыбая в ходе аппаратного совещания. В ходе заседания были обсуждены основные показатели социально-экономического развития региона, а также актуальные вопросы в сферах промышленности, строительства и сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Тилеген Едигеев сообщил, что по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям сформирован положительный рост. Зафиксировано увеличение объемов в промышленности, обрабатывающем секторе, инвестициях, строительстве, вводе жилья в эксплуатацию и торговле. Также был представлен план по основным показателям на 2026 год.

В промышленности в 2025 году сформировалась положительная динамика, объемы производства продемонстрировали устойчивый рост. Отмечено, что в обрабатывающей промышленности, машиностроении, химической, металлургической отраслях, производстве строительных материалов, легкой и пищевой промышленности реализуется ряд новых проектов, а также планируется увеличение мощностей действующих предприятий. Были обсуждены вопросы повышения загрузки региональных предприятий, поддержки отечественных производителей и привлечения инвестиций.

В строительной отрасли в последние годы в регионе наблюдается стабильный рост, реализуется ряд крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. В частности, проекты по созданию контейнерного хаба и углублению дна в акватории Актауского морского порта, строительству аэропорта Кендерли, модернизации железнодорожных вокзалов и другие объекты направлены на развитие транспортно-логистического потенциала региона. Кроме того, активно ведется жилищное строительство, и в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию около 860 тысяч квадратных метров жилья.

В сельском хозяйстве также в 2025 году отмечена положительная динамика — объем произведенной продукции составил 44,1 млрд тенге. Поголовье скота в регионе превысило 554 тысячи голов. Увеличились и объемы производства мяса — по всем видам произведено более 21,4 тысячи тонн продукции. В рамках государственной поддержки через субсидирование, программы "Ауыл аманаты" и инвестиционные проекты реализуется ряд инициатив. Также было отмечено, что в рамках комплексного плана на 2026–2030 годы продолжится работа по развитию животноводства, повышению продуктивности и поддержке хозяйств.

Подводя итоги заседания, аким области Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения ответственным управлениям и акиматам.