В Шетском районе Карагандинской области в связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения на блокпосту был остановлен автобус с пассажирами, передает BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС эвакуировали из пассажирского автобуса 45 человек, в том числе 3 детей, и разместили их в ближайших пунктах обогрева.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.