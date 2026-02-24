  • Главная
В медицинской помощи они не нуждались.

Фото: МЧС РК

В Шетском районе Карагандинской области в связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения на блокпосту был остановлен автобус с пассажирами, передает BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС эвакуировали из пассажирского автобуса 45 человек, в том числе 3 детей, и разместили их в ближайших пунктах обогрева. 

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

