45 человек эвакуировали на автодороге Карагандинской области в связи с погодой
В медицинской помощи они не нуждались.
Сегодня 2026, 02:07
107Фото: МЧС РК
В Шетском районе Карагандинской области в связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения на блокпосту был остановлен автобус с пассажирами, передает BAQ.KZ.
Сотрудники МЧС эвакуировали из пассажирского автобуса 45 человек, в том числе 3 детей, и разместили их в ближайших пунктах обогрева.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
