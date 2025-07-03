Более 45 миллиардов тенге, возвращённых в страну в рамках работы по возврату незаконно вывезенных активов, направлены на развитие водопроводной инфраструктуры в Северо-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Финансирование выделено из Специального государственного фонда, созданного по поручению Президента страны для реализации проектов в социальной сфере за счёт средств, изъятых у коррупционеров и недобросовестных должностных лиц.

На эти средства в регионе будет реализовано 48 инфраструктурных проектов, включая реконструкцию Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов в сёлах Айыртауского района и района Шал Акына, подключённых к Кокшетаускому водопроводу.

По завершении всех работ в Северо-Казахстанской области будет достигнут 100%-ный охват сельского населения качественной питьевой водой, отметили в правительстве.

Сейчас регион лидирует по протяжённости групповых водопроводов в стране — свыше 3 тысяч километров. Водой обеспечены 229 сёл, в которых проживает около 175 тысяч человек. В самом Петропавловске доступ к водоснабжению имеет всё население, а в сельской местности — 97,5%.

Эти деньги были выведены из страны коррупционерами, а теперь возвращаются в виде конкретных решений, улучшающих жизнь казахстанцев.