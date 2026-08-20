«4,5 млн теңге дали в долг, а потом попросили вернуть»: мать Улданы Мырзуан рассказала о деньгах

В городском суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, погибшей при исполнении служебных обязанностей, дала показания мать погибшей Салима Омарова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее потерпевший Адилет Зейнел сообщил, что из 20 млн теңге, предоставленных в качестве материальной помощи, 4,5 млн теңге были переданы родителям Улданы.

Однако Омарова заявила, что получила эти 4,5 млн теңге не в качестве материальной помощи в связи с гибелью дочери, а в долг.

«Эти деньги моя старшая дочь попросила у Адилета в долг», - сказала мать погибшей во время дачи показаний.

По ее словам, впоследствии возник вопрос о возврате 4,5 млн теңге в мае.

«Изначально эти 4,5 миллиона теңге мы взяли в связи с необходимыми расходами. Позже моя старшая дочь попросила Адилета временно одолжить нам эту сумму. Мы планировали воспользоваться этими деньгами до определенного срока, а затем вернуть их самостоятельно. Фактически Адилет дал нам эту сумму в долг. Позже в мае попросили вернуть 4,5 миллиона теңге, а мать Зейнела - моя сватья - написала мне, что, если деньги не будут возвращены, они взыщут их через суд», - рассказала мать Улданы.

«Что произошло дальше, я не помню»: потерпевшая дала показания по делу Мырзуан