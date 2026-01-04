В регионе объем строительно-монтажных работ по сравнению с прошлым годом вырос на 117,7 процента. Объем введенного в эксплуатацию жилья превысил 920 тысяч квадратных метров, передаёт BAQ.KZ.

В этом году в области были введены в эксплуатацию 45 социальных объектов. До конца года планировалось сдать еще 23 объекта. Оставшиеся проекты по плану перенесены на следующий год.

В соответствии с поручением Президента за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, в сфере сельского здравоохранения реализовано 11 проектов.

Национальный проект "келешек мектептері" - один из основных инициатив в сфере образования. В области ведется строительство 14 школ. В 2025 году в сфере строительства, архитектуры и градостроительства был возведен ряд важных объектов.

В селах открыты медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Это конкретный результат повышения доступности медицинской помощи для отдаленных сел.

В городе Хромтау введен в эксплуатацию культурно-досуговый центр на 400 мест. В городе Актобе возведена пристройка к школе. В селах открыты новые спортивные комплексы, детские сады и школы.

В населенных пунктах, пострадавших от паводков, построены новые образовательные объекты, созданы безопасные и комфортные условия для детей.

В соответствии с поручением Президента ведется строительство нового детского сада на 300 мест для детей с особыми потребностями, а также реабилитационного центра на 150 мест для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в городе Актобе близится к завершению строительство специализированного спортивного комплекса.

В регионе начато строительство трех крупных и значимых объектов – драматического театра, стадиона и спортивного комплекса на 5 тысяч мест. Это объекты, строительство которых направлено не только на решение текущих задач, но и на благо будущих поколений.