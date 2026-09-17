45 жителей ВКО не могли самостоятельно добираться до врачей: для них купили инватакси
17 Сентября 2026, 13:58
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17 Сентября 2026, 13:5817 Сентября 2026, 13:58
125Фото: baq.kz
В Зайсанском районе ВКО 45 человек с инвалидностью испытывали трудности с самостоятельным передвижением и доступом к медицинской и социальной помощи. После вмешательства прокуратуры для них приобрели специализированное инватакси, передает BAQ.KZ.
Проблему выявили во время проверки районной прокуратуры. Выяснилось, что людям с ограниченной мобильностью не хватало транспорта, чтобы добираться до необходимых учреждений.
После прокурорского реагирования из местного бюджета выделили 26 млн тенге.
На эти деньги провели государственные закупки и приобрели специализированный автомобиль для перевозки людей с инвалидностью.
Теперь инватакси будет обслуживать жителей района, которым сложно передвигаться самостоятельно.