В Казахстане стартовал конкурс для AI-специалистов и предпринимателей, которые хотят развивать собственные проекты вместе с международными экспертами. Q.AI, Astana Hub и Alem.ai Foundation совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК запускают закрытую менторскую программу с участием Кай-Фу Ли и экспертов 01.AI.

Кто такой Кай-Фу Ли

Кай-Фу Ли – основатель Sinovation Ventures и 01.AI, бывший руководитель Google China и основатель Microsoft Research Asia.

Он также является автором международного бестселлера «AI Superpowers». Компания 01.AI, основанная Кай-Фу Ли, выступает технологическим партнером Q.AI.

Что ждет участников

По итогам конкурсного отбора сформируют закрытую когорту из 20-25 участников.

Участники будут работать в небольших группах над реальными проектами, решая конкретные технологические и бизнес-задачи.

Программа предусматривает менторские сессии с экспертами 01.AI, практические воркшопы и семинары с Кай-Фу Ли.

В центре внимания будут frontier AI, трансформация различных отраслей, технологическое предпринимательство и создание масштабируемых AI-решений.

Кто может подать заявку

Организаторы приглашают:

AI/ML-специалистов и инженеров;

основателей AI-стартапов и AI-предпринимателей;

студентов Tomorrow School;

государственных служащих;

представителей национальных компаний.

При отборе будут учитывать уровень английского языка, профессиональный AI-бэкграунд, опыт работы над AI-проектами и мотивацию развивать масштабируемые решения.

Когда пройдет первый поток

Первый поток программы стартует в рамках открытия исследовательской лаборатории Q.AI в Международном центре alem.ai.

Заявки принимаются до 24 сентября 2026 года включительно.

Результаты отбора и состав первой когорты объявят 2 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026.

Как подать заявку

Заявку можно подать через платформу Astana Hub.

Программа призвана объединить AI-таланты Казахстана, предоставить им доступ к международной экспертизе и помочь развивать связи с глобальной экосистемой 01.AI и Q.AI.