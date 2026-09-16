AI-таланты Казахстана получат доступ к международным экспертам
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В Казахстане стартовал конкурс для AI-специалистов и предпринимателей, которые хотят развивать собственные проекты вместе с международными экспертами. Q.AI, Astana Hub и Alem.ai Foundation совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК запускают закрытую менторскую программу с участием Кай-Фу Ли и экспертов 01.AI.
Кто такой Кай-Фу Ли
Кай-Фу Ли – основатель Sinovation Ventures и 01.AI, бывший руководитель Google China и основатель Microsoft Research Asia.
Он также является автором международного бестселлера «AI Superpowers». Компания 01.AI, основанная Кай-Фу Ли, выступает технологическим партнером Q.AI.
Что ждет участников
По итогам конкурсного отбора сформируют закрытую когорту из 20-25 участников.
Участники будут работать в небольших группах над реальными проектами, решая конкретные технологические и бизнес-задачи.
Программа предусматривает менторские сессии с экспертами 01.AI, практические воркшопы и семинары с Кай-Фу Ли.
В центре внимания будут frontier AI, трансформация различных отраслей, технологическое предпринимательство и создание масштабируемых AI-решений.
Кто может подать заявку
Организаторы приглашают:
- AI/ML-специалистов и инженеров;
- основателей AI-стартапов и AI-предпринимателей;
- студентов Tomorrow School;
- государственных служащих;
- представителей национальных компаний.
При отборе будут учитывать уровень английского языка, профессиональный AI-бэкграунд, опыт работы над AI-проектами и мотивацию развивать масштабируемые решения.
Когда пройдет первый поток
Первый поток программы стартует в рамках открытия исследовательской лаборатории Q.AI в Международном центре alem.ai.
Заявки принимаются до 24 сентября 2026 года включительно.
Результаты отбора и состав первой когорты объявят 2 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026.
Как подать заявку
Заявку можно подать через платформу Astana Hub.
Программа призвана объединить AI-таланты Казахстана, предоставить им доступ к международной экспертизе и помочь развивать связи с глобальной экосистемой 01.AI и Q.AI.
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