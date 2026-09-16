В Астане полицейские задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и распространении наркотических средств. В его квартире обнаружили более 2 тысяч свертков с запрещенными веществами.

Что нашли у мужчины

Во время личного обыска в барсетке подозреваемого обнаружили свертки с веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом.

Согласно заключению экспертизы, содержимое оказалось марихуаной.

При обыске квартиры правоохранители нашли еще более 2 тысяч аналогичных свертков, обмотанных изолентой разных цветов.

Кроме того, были обнаружены тюбики с веществом жидкой консистенции. Экспертиза установила, что это гашишное масло.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 2 кг.

Какую роль выполнял задержанный

По данным полиции, мужчина выполнял роль так называемого «склада» интернет-магазина, через который запрещенные вещества распространялись с использованием мессенджеров.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Что известно о подозреваемом

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе медицинского освидетельствования у задержанного также был установлен факт употребления наркотических средств.

Полиция напоминает, что хранение, распространение и сбыт наркотических средств влекут уголовную ответственность.

О фактах незаконного оборота наркотиков правоохранители просят сообщать по номеру 102.