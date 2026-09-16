Строительство LRT началось на правом берегу Астаны

В Астане начались работы по строительству линии LRT в сторону правого берега. Как сообщили BAQ.KZ в пресс-службе CTS, сейчас на участке ведутся грунтовые работы.

Еще в мае компания сообщала, что на правом берегу проводятся геологические изыскания. Специалисты исследовали грунт перед началом основного этапа строительства. Теперь работы перешли на следующий этап.

Новая линия должна связать левый берег со старым железнодорожным вокзалом. Согласно проектной документации, маршрут пройдет от проспекта Кабанбай батыра по улице Сыганак, далее через проспекты Туран, Сарыарка и Женис до железнодорожного вокзала.

Ранее глава CTS Асылбек Дуйсебаев рассказывал, что линию на правом берегу решили полностью сделать эстакадной. Наземный вариант рассматривался, однако от него отказались из-за плотной городской застройки и возможного влияния на автомобильное движение.

«Если сейчас пустить LRT по земле, это перекроет дороги и создаст серьезные проблемы для движения. Поэтому принято решение строить эстакаду», – пояснял Асылбек Дуйсебаев.

Срок строительства новой линии будет зависеть от финансирования. Ранее в CTS говорили, что при своевременном выделении средств ветку на правом берегу можно реализовать примерно за три года.

Параллельно развивается направление LRT в сторону Косшы. Технически эту линию возможно завершить к концу 2027 года, однако и здесь сроки напрямую связаны с финансированием.

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