450 млрд тенге на развитие села выделит правительство Казахстана
Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года.
Сегодня, 10:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
120
В целях устойчивого и сбалансированного развития страны Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития на 2025–2030 годы, сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге, передает BAQ.KZ.
Ключевые цели документа:
- повышение качества жизни населения;
- раскрытие экономического потенциала макрорегионов;
- устранение диспропорций в доступе к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре;
- приоритетное финансирование отстающих территорий по Системе региональных стандартов.
Основные направления:
- Развитие агломераций, моногородов, опорных сёл и города Алатау как "точек роста" экономики.
- Стимулирование моногородов через офтейк-контракты, индустриальные зоны и поддержку МСБ.
- Создание специальной экономической зоны и инфраструктуры в новом городе Алатау.
- Синхронная реализация госмер по развитию села, включая "Ауыл аманаты" и "Ауыл – Ел бесігі".
Финансирование:
- В 2025 году по проекту "Ауыл аманаты" выделено 50 млрд тенге.
- В 2026–2028 годах планируется 450 млрд тенге.
За счёт этих средств планируется:
- реализовать более 25 тыс. сельских проектов,
- создать свыше 100 тыс. рабочих мест.
Работа по реализации концепции будет координироваться через Проектный офис при Правительстве РК.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- "Повторю, чтобы враги знали" — Рамзан Кадыров публично опроверг слухи о своей болезни
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- Мать выбросила детей из окна в Павлодаре: врачи рассказали о состоянии выжившего мальчика
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?