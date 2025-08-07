В целях устойчивого и сбалансированного развития страны Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития на 2025–2030 годы, сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге, передает BAQ.KZ.

Ключевые цели документа:

повышение качества жизни населения;

раскрытие экономического потенциала макрорегионов;

устранение диспропорций в доступе к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре;

приоритетное финансирование отстающих территорий по Системе региональных стандартов.

Основные направления:

Развитие агломераций, моногородов, опорных сёл и города Алатау как "точек роста" экономики.

Стимулирование моногородов через офтейк-контракты, индустриальные зоны и поддержку МСБ.

Создание специальной экономической зоны и инфраструктуры в новом городе Алатау.

Синхронная реализация госмер по развитию села, включая "Ауыл аманаты" и "Ауыл – Ел бесігі".

Финансирование:

В 2025 году по проекту "Ауыл аманаты" выделено 50 млрд тенге.

В 2026–2028 годах планируется 450 млрд тенге.

За счёт этих средств планируется:

реализовать более 25 тыс. сельских проектов,

создать свыше 100 тыс. рабочих мест.

Работа по реализации концепции будет координироваться через Проектный офис при Правительстве РК.