450 млрд тенге на развитие села выделит правительство Казахстана

Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года.

В целях устойчивого и сбалансированного развития страны Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития на 2025–2030 годы, сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге, передает BAQ.KZ.

Ключевые цели документа:

  • повышение качества жизни населения;
  • раскрытие экономического потенциала макрорегионов;
  • устранение диспропорций в доступе к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре;
  • приоритетное финансирование отстающих территорий по Системе региональных стандартов.

Основные направления:

  • Развитие агломераций, моногородов, опорных сёл и города Алатау как "точек роста" экономики.
  • Стимулирование моногородов через офтейк-контракты, индустриальные зоны и поддержку МСБ.
  • Создание специальной экономической зоны и инфраструктуры в новом городе Алатау.
  • Синхронная реализация госмер по развитию села, включая "Ауыл аманаты" и "Ауыл – Ел бесігі".

Финансирование:

  • В 2025 году по проекту "Ауыл аманаты" выделено 50 млрд тенге.
  • В 2026–2028 годах планируется 450 млрд тенге.

За счёт этих средств планируется:

  • реализовать более 25 тыс. сельских проектов,
  • создать свыше 100 тыс. рабочих мест.

Работа по реализации концепции будет координироваться через Проектный офис при Правительстве РК.

