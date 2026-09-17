450 тонн фермерской продукции привезут на осеннюю ярмарку в Караганде
Примут участие более 90 сельхозпроизводителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители Карагандинской области смогут приобрести продукты напрямую у фермеров по ценам ниже рыночных. Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в регионе начнутся 3 октября.
Что предложат покупателям
В этом году в ярмарках примут участие более 90 сельхозпроизводителей из семи районов Карагандинской области, а также перерабатывающие предприятия региона.
Покупателям обещают продукцию по ценам на 10-15% ниже среднерыночных.
На первую ярмарку в Караганду планируют привезти более 450 тонн продукции.
В ассортимент войдут:
-
52 тонны мяса;
-
240 тонн картофеля;
-
110 тонн овощей;
-
16 тонн молочной продукции;
-
9 тонн рыбной продукции;
-
около 170 тыс. куриных яиц;
-
20 тонн другой сельскохозяйственной продукции.
Когда пройдут следующие ярмарки
После первой ярмарки 3 октября торговые площадки в Караганде будут работать ещё несколько раз.
Следующие ярмарки запланированы на 10, 17 и 31 октября.
Где пройдут ярмарки в ноябре
7 ноября сельскохозяйственные ярмарки организуют уже в других городах области.
Жители смогут приобрести продукцию фермеров в Темиртау, Шахтинске, Сарани, Балхаше и Приозёрске.
Осенние ярмарки охватят несколько крупных населённых пунктов региона и позволят жителям приобрести продукцию местных производителей напрямую по доступным ценам.
Самое читаемое