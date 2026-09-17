450 тонн фермерской продукции привезут на осеннюю ярмарку в Караганде

Жители Карагандинской области смогут приобрести продукты напрямую у фермеров по ценам ниже рыночных. Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в регионе начнутся 3 октября.

Что предложат покупателям

В этом году в ярмарках примут участие более 90 сельхозпроизводителей из семи районов Карагандинской области, а также перерабатывающие предприятия региона.

Покупателям обещают продукцию по ценам на 10-15% ниже среднерыночных.

На первую ярмарку в Караганду планируют привезти более 450 тонн продукции.

В ассортимент войдут:

52 тонны мяса;

240 тонн картофеля;

110 тонн овощей;

16 тонн молочной продукции;

9 тонн рыбной продукции;

около 170 тыс. куриных яиц;

20 тонн другой сельскохозяйственной продукции.

Когда пройдут следующие ярмарки

После первой ярмарки 3 октября торговые площадки в Караганде будут работать ещё несколько раз.

Следующие ярмарки запланированы на 10, 17 и 31 октября.

Где пройдут ярмарки в ноябре

7 ноября сельскохозяйственные ярмарки организуют уже в других городах области.

Жители смогут приобрести продукцию фермеров в Темиртау, Шахтинске, Сарани, Балхаше и Приозёрске.

Осенние ярмарки охватят несколько крупных населённых пунктов региона и позволят жителям приобрести продукцию местных производителей напрямую по доступным ценам.