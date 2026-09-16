В Семее ускоряют ремонт железнодорожного вокзала

В Казахстане продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. В программу вошли 124 вокзала по стране, десять из них находятся в области Абай. В Семее власти потребовали ускорить реконструкцию одного из крупнейших пассажирских объектов региона, передает BAQ.KZ.

На вокзале сейчас ремонтируют кровлю, внутренние помещения и фасад, обновляют отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию и электросети.

Для пассажиров на время реконструкции работают временные пункты обслуживания.

Заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Елдос Нестай после осмотра объекта поручил ускорить работы и завершить их в установленные сроки.

Отдельное внимание уделят тому, чтобы ремонт здания и благоустройство территории шли параллельно.

В области Абай часть программы уже завершена. Полностью обновлены вокзалы на станциях Ауыл, Белагаш, Дегелен, Шар, Ушбиик, Жарма и Жаланашколь.

Реконструкция в Семее проходит в рамках программы модернизации вокзалов, которую реализуют по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Вот этот вариант ближе к Bloomberg, потому что в первом абзаце сразу стоит масштаб программы, затем статус конкретного объекта и только потом чиновник.