453 инвестпроекта на сумму 137 млрд тенге реализовали в Актюбинской области

Об итогах исполнения бюджета за 2025 год депутатам доложили председатель ревизионной комиссии Канат Кенжин и руководитель управления финансов Ерик Турсынгалиев.

По информации руководителя управления финансов, в 2025 году в областной бюджет поступило 551,2 млрд тенге, что составило 100,1% от плана. Собственные доходы области достигли 113,2 млрд тенге, план перевыполнен на 7,8 млрд тенге.

В рамках бюджета развития реализовано 453 инвестиционных проекта на сумму 137 млрд тенге. Продолжилась реализация государственных программ. Так, в рамках проекта «Ауыл аманаты» профинансировано 220 проектов на сумму 1,8 млрд тенге. По программе «Ауыл – Ел бесігі» в 24 сельских населенных пунктах реализовано 44 проекта на 11,1 млрд тенге. По проекту «С дипломом – в село!» 119 специалистов получили бюджетные кредиты на приобретение и строительство жилья. Кроме того, в рамках национального проекта «Келешек мектептері» на строительство восьми школ направлено 24,6 млрд тенге.

При этом налоговая задолженность за последние три года сократилась до 11,1 млрд тенге.

По итогам анализа Ревизионная комиссия рекомендовала усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, а также обеспечить соблюдение бюджетного законодательства при реализации государственных программ.

О проекте уточнения бюджета депутатам рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов.

Согласно представленному проекту, дополнительно планируется распределить 5,3 млрд тенге. Значительная часть средств будет направлена на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Так, 1 млрд тенге направят на начало строительства универсального спортивного комплекса на 5 тысяч мест и на завершение строительства реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест в Актобе.

Дополнительное финансирование получат проекты по развитию коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры, цифровизации и обеспечению общественной безопасности.

В частности, средства будут направлены на капитальный ремонт подъездной дороги к селу Степное Каргалинского района, разработку проектов благоустройства территорий железнодорожных вокзалов, цифровизацию системы здравоохранения, капитальный ремонт сельского клуба в Степном, а также укрепление материально-технической базы служб полиции и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального сектора в области предусмотрены ремонтные работы на сумму 10,9 млрд тенге.

Подводя итоги обсуждения, депутаты поддержали представленные проекты и отметили необходимость дальнейшей концентрации усилий на развитии сельских территорий, привлечении инвестиций, модернизации инфраструктуры и решении социальных вопросов населения.