Астанчанам заплатят за чтение: главный приз марафона - 600 тысяч тенге
Жители Астаны смогут принять участие в шестимесячном марафоне «Читающая нация». Участникам предстоит прочитать 15 книг, пройти тестирование и интеллектуальные квизы. Победители получат денежные призы до 600 тысяч тенге
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Астана присоединилась к республиканскому проекту «Читающая нация», который направлен на развитие культуры чтения и популяризацию самообразования. Марафон стартует в сентябре и продлится шесть месяцев.
Участникам предстоит прочитать 15 книг, после чего пройти тестирование и серию интеллектуальных квизов. По итогам испытаний определят лучших участников и команды в каждой категории.
За первое место предусмотрен приз в размере 600 тысяч тенге, за второе — 450 тысяч тенге, за третье — 300 тысяч тенге.
К участию приглашают школьников 6–10 классов, студентов колледжей и вузов, педагогов, государственных служащих, родителей и всех желающих независимо от профессии и рода деятельности.
Марафон пройдет на казахском и русском языках. Регистрация участников откроется в сентябре на официальном сайте проекта.
Помимо самого марафона, осенью в столице запланированы литературные встречи, общественные чтения, книжные проекты и просветительские акции. Организаторы рассчитывают таким образом повысить интерес жителей к чтению, поддержать отечественную литературу и популяризировать культуру постоянного самообразования.
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