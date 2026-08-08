Астанчанам заплатят за чтение: главный приз марафона - 600 тысяч тенге

Астана присоединилась к республиканскому проекту «Читающая нация», который направлен на развитие культуры чтения и популяризацию самообразования. Марафон стартует в сентябре и продлится шесть месяцев.

Участникам предстоит прочитать 15 книг, после чего пройти тестирование и серию интеллектуальных квизов. По итогам испытаний определят лучших участников и команды в каждой категории.

За первое место предусмотрен приз в размере 600 тысяч тенге, за второе — 450 тысяч тенге, за третье — 300 тысяч тенге.

К участию приглашают школьников 6–10 классов, студентов колледжей и вузов, педагогов, государственных служащих, родителей и всех желающих независимо от профессии и рода деятельности.

Марафон пройдет на казахском и русском языках. Регистрация участников откроется в сентябре на официальном сайте проекта.

Помимо самого марафона, осенью в столице запланированы литературные встречи, общественные чтения, книжные проекты и просветительские акции. Организаторы рассчитывают таким образом повысить интерес жителей к чтению, поддержать отечественную литературу и популяризировать культуру постоянного самообразования.