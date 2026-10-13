457 километров в работе: как продвигается строительство трассы «Караганда – Жезказган»

На строительстве 457-километровой автодороги «Караганда – Жезказган» наращиваются темпы работ. На сегодняшний день снятие плодородного слоя грунта выполнено на протяжении 140,8 км, а объем насыпи земляного полотна достиг 2,285 млн кубометров.

На объекте задействованы 450 единиц дорожно-строительной техники и 676 специалистов.

Строительство ведется на участке км 448–905, соединяющем Карагандинскую область и область Ұлытау. Проект предусматривает возведение автомобильной дороги II технической категории.

Основное внимание уделяется подготовке дорожного основания и формированию земляного полотна. Параллельно проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, бурение скважин и разбивка трассы. Общая площадь снятого плодородного слоя превышает 6,8 млн квадратных метров.

Одновременно ведутся работы по обустройству производственных баз и вахтовых городков, подготовке грунтовых и каменных карьеров, а также заготовке и доставке строительных материалов. По мере готовности участков и привлечения необходимых ресурсов расширяется фронт строительно-монтажных работ.

Реализация проекта имеет важное значение для развития транспортной инфраструктуры центрального Казахстана. Новая автодорога позволит сократить время в пути между регионами, повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную связанность Карагандинской области и области Ұлытау.