46 человек эвакуировали с неисправного автобуса на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 03:45
118Фото: BAQ.KZ
В Айтекебийском районе Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров технически неисправного автобуса, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел на 89-м километре трассы "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак". Автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Худжант, из-за поломки не смог продолжить движение.
В пункт обогрева села имени Т. Жургенова доставили 46 человек. Пострадавших нет.
