46 контрольных арок с камерами планируется установить на дорогах Казахстана в этом году

На международных и республиканских автомобильных дорогах Казахстана значительно выросла интенсивность движения. За первые шесть месяцев 2026 года общий транспортный поток составил 22,3 млн автомобилей — примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество ДТП, погибших и пострадавших на республиканской дорожной сети сократилось, сообщили в «КазАвтоЖол».

В компании отметили, что положительная динамика является результатом принимаемых мер по повышению безопасности, однако считают достигнутые показатели недостаточными и намерены продолжать работу в этом направлении.

В ведении «КазАвтоЖола» находится около 25 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. Из них 17% относятся к I категории, 28% — ко II, 48% — к III, еще 7% — к IV и V категориям.

В компании подчеркнули, что из-за различий в категориях дорог невозможно применять одинаковые инженерные решения на всей сети. Так, на дорогах I категории, где встречные транспортные потоки конструктивно разделены, устанавливаются разделительные барьерные ограждения.

На дорогах других категорий безопасность обеспечивается за счет дорожных знаков и разметки, направляющих устройств, световозвращателей, электронных информационных табло, контроля скоростного режима, надлежащего содержания покрытия и других инженерных решений. Их применение зависит от категории дороги, интенсивности движения и фактической аварийности на конкретном участке.

Отдельно в «КазАвтоЖоле» прокомментировали проблему выхода сельскохозяйственных животных на проезжую часть. В компании считают, что решать ее путем повсеместного ограждения всех дорог неправильно.

Согласно Типовым правилам выпаса сельскохозяйственных животных, утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК №145 от 29 апреля 2020 года, выпас скота в полосе отвода автомобильных дорог запрещен. Также не допускается выгул, прогон и сопровождение животных без присмотра владельцев либо уполномоченных ими лиц.

При этом «КазАвтоЖол» устанавливает на участках, где фиксируется подобная опасность, предупреждающие знаки, направляющие устройства, световозвращатели и другие технические средства организации движения.

На платных трассах усиливают контроль скорости

В компании также сообщили о расширении системы контроля скорости. Система взимания платы на платных дорогах постепенно интегрируется с Единым реестром административных правонарушений.

На 14 платных участках общей протяженностью около 1,9 тыс. км фиксируются нарушения скоростного режима. На дорогах, где внедрен контроль средней скорости, в текущем году количество ДТП снизилось на 17%. Число погибших сократилось с 43 до 39 человек, а количество пострадавших — на 22%.

С 10 июля 2026 года к системе подключили отдельные участки дорог «Актобе — Кандыагаш», «Алматы — Хоргос», «Кокшетау — Петропавловск», «Астана — Темиртау» и «Астана — Щучинск». Их общая протяженность составляет около 740 км.

Кроме того, в этом году планируется установить 46 контрольных арок с камерами еще на 12 участках общей протяженностью около 1,7 тыс. км.

Для оперативного информирования водителей об изменениях дорожной обстановки, погоде, ограничениях движения и рекомендуемой скорости на трассах установлены 56 дорожных знаков и 126 электронных информационных табло. Также внедрена система предварительного оповещения водителей через мобильные сервисы и приложения о непогоде, ДТП, заторах и ограничениях движения.

На дорогах устанавливают дополнительные световозвращатели и лазерные устройства

Особое внимание компания уделяет улучшению видимости дорог в темное время суток. В 2025 году было установлено 491 тыс. световозвращателей «АДК-5». В 2026 году планируется установить еще 910 тыс. таких устройств.

Кроме того, на 22 платных участках в этом году установили 56 лазерных устройств, предназначенных для дополнительного ориентирования водителей в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Оборудование позволяет заранее обозначать направление движения и потенциально опасные участки, повышать видимость дорожной инфраструктуры во время тумана, осадков и при недостаточном освещении, а также снижать риск съезда автомобилей с полосы движения.

В «КазАвтоЖоле» заявили о готовности к диалогу с общественными организациями, экспертами, СМИ и гражданами по вопросам безопасности на конкретных участках республиканских дорог.

Для рассмотрения предложений компания просит предоставлять точные данные: название дороги и километр участка, обстоятельства ДТП, фото- и видеоматериалы, а также информацию о предполагаемых инфраструктурных рисках. По мнению компании, именно такой подход позволяет принимать эффективные инженерные решения на основе фактов.

Вместе с тем в «КазАвтоЖоле» подчеркнули, что без анализа обстоятельств конкретных ДТП, выводов полиции и официальной статистики неправильно возлагать ответственность за все происшествия на дорогах страны на одну организацию.

Компания также сообщила, что участники акции возле здания Abu Dhabi Plaza заранее не уведомляли «КазАвтоЖол» о проведении мероприятия и не обращались к представителям компании на месте.

По информации администрации здания, таблички, знаки, игрушки и цветы были размещены без соответствующего согласования. Кроме того, администрация зафиксировала повреждение облицовки здания и обратилась по этому поводу в департамент полиции.

В «КазАвтоЖоле» заявили, что вопросы безопасности дорожного движения должны обсуждаться открыто, однако такие обсуждения должны проходить в правовом поле, с соблюдением общественного порядка, уважением к имуществу третьих лиц и на основе проверенных данных.

Компания подчеркнула, что не снимает с себя ответственность за состояние дорог республиканского значения и продолжит системную работу по повышению безопасности.

При этом в «КазАвтоЖоле» считают, что причины каждого ДТП должны устанавливаться не на основании публичных заявлений и общих оценок, а по итогам всестороннего анализа компетентных органов.

«Безопасность дорожного движения — это не только обязанность дорожных служб. Это общая ответственность дорожных служб, правоохранительных и местных исполнительных органов, владельцев сельскохозяйственных животных, перевозчиков и каждого участника дорожного движения», — подчеркнули в компании.