США приняли новые «адские санкции» против России и Ирана

Сенат США одобрил новый жесткий пакет санкций против России и Ирана. Законопроект, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, поддержали 86 сенаторов, 11 проголосовали против. Документ предусматривает новые ограничения против российских чиновников, финансовых организаций и энергетических проектов. Отдельно Вашингтон хочет ударить по странам, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

В актуальной версии законопроекта президент США сможет вводить тарифы до 100% на импорт из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа. В их числе Китай и Индия. Ограничения также могут коснуться государств, помогающих России обходить санкции.

Изначально законопроект предусматривал тарифы до 500%, однако эту норму смягчили до 100%, чтобы заручиться более широкой поддержкой в Конгрессе. Теперь документ направят в Палату представителей. Конгрессмены смогут рассмотреть его после возвращения с летних каникул в конце августа. Если законопроект одобрят обе палаты, его передадут на подпись президенту Дональду Трампу.