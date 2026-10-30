46 лет без документов: прокуратура Алатау помогла женщине установить факт рождения

В городе Алатау прокуратура помогла 46-летней женщине, которая с рождения жила без удостоверения личности и индивидуального идентификационного номера (ИИН).

Как выяснилось, в 1980 году мать женщины не зарегистрировала её рождение в органах ЗАГС. Восстановить документы во внесудебном порядке не удалось: медицинские архивы за тот период были уничтожены по истечении срока хранения.

Отсутствие ИИН лишило женщину возможности самостоятельно обратиться в суд. Ранее заявление, поданное её сестрой, также было отклонено.

Для защиты прав гражданки прокуратура города Алатау обратилась в суд с иском об установлении факта рождения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь женщина сможет оформить удостоверение личности и получить доступ к медицинской помощи, официальному трудоустройству и мерам социальной поддержки.