46 лет без документов: прокуратура Алатау помогла женщине установить факт рождения
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В городе Алатау прокуратура помогла 46-летней женщине, которая с рождения жила без удостоверения личности и индивидуального идентификационного номера (ИИН).
Как выяснилось, в 1980 году мать женщины не зарегистрировала её рождение в органах ЗАГС. Восстановить документы во внесудебном порядке не удалось: медицинские архивы за тот период были уничтожены по истечении срока хранения.
Отсутствие ИИН лишило женщину возможности самостоятельно обратиться в суд. Ранее заявление, поданное её сестрой, также было отклонено.
Для защиты прав гражданки прокуратура города Алатау обратилась в суд с иском об установлении факта рождения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь женщина сможет оформить удостоверение личности и получить доступ к медицинской помощи, официальному трудоустройству и мерам социальной поддержки.
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