46 надписей с рекламой наркотиков удалили в Туркестанской области
С начала года проведено пять профилактических мероприятий.
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В Туркестанской области продолжается профилактическая работа по противодействию рекламе наркотиков. Удалены незаконные надписи, размещенные на фасадах многоквартирных жилых домов.
Так, в городе Кентау сотрудники полиции выявили на стенах жилых домов и удалили надписи со ссылками на Telegram-каналы с рекламой продажи наркотиков. С начала года проведено пять профилактических мероприятий, в ходе которых удалено 46 граффити с рекламой наркотиков и актами вандализма.
В полиции отмечают, что основная цель этой работы — не только очистка городской инфраструктуры от незаконных надписей, но и защита населения, в особенности молодежи, от вовлечения в незаконный оборот наркотиков и негативных последствий.
Сотрудники полиции продолжат системную работу по выявлению и удалению наркорекламы и в дальнейшем.
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