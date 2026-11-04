46 надписей с рекламой наркотиков удалили в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается профилактическая работа по противодействию рекламе наркотиков. Удалены незаконные надписи, размещенные на фасадах многоквартирных жилых домов.

Так, в городе Кентау сотрудники полиции выявили на стенах жилых домов и удалили надписи со ссылками на Telegram-каналы с рекламой продажи наркотиков. С начала года проведено пять профилактических мероприятий, в ходе которых удалено 46 граффити с рекламой наркотиков и актами вандализма.

В полиции отмечают, что основная цель этой работы — не только очистка городской инфраструктуры от незаконных надписей, но и защита населения, в особенности молодежи, от вовлечения в незаконный оборот наркотиков и негативных последствий.

Сотрудники полиции продолжат системную работу по выявлению и удалению наркорекламы и в дальнейшем.