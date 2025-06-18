На пленарном заседании Мажилиса депутат Ажар Сагандыкова раскритиковал реализацию национального проекта по развитию сельской медицины, на который было выделено 460 миллиардов тенге, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривал строительство 650 объектов здравоохранения, значительная часть которых должна была быть возведена в отдалённых и сельских населённых пунктах.

По словам депутата, несмотря на близость окончания установленного срока, некоторые построенные объекты оказались неудовлетворительного качества и даже были признаны полностью непригодными. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Северо-Казахстанской области.

"Как правительство контролирует целевое использование средств и качество реализуемых объектов? Удастся ли завершить проект к концу 2025 года или сроки снова будут сорваны, оставив людей без обещанной медицинской помощи?", - спросила депутат у министра здравохранения Акмарал Альназаровой.

В ответ глава Минздрава Акмарал Альназарова сообщила, что строительство объектов находится на контроле и в министерстве, и в акиматах. Из запланированных 655 объектов 476 уже построены, ещё 179 будут завершены до конца текущего года. Она уточнила, что на реализацию первого этапа проекта было выделено 125 миллиардов тенге.

Министр признала, что в отдельных случаях выявлены недочёты, но напомнила, что подрядчики обязаны устранить их в течение предусмотренного законом трёхлетнего гарантийного срока. Что касается Северо-Казахстанской области, из 38 запланированных объектов 37 уже введены в строй, по одному объекту подрядчик завершает работы — их обещают закончить до конца июня.

Глава ведомство заверила, что проект будет реализован в срок, а вопросы качества остаются под постоянным контролем.