Иран атаковал американские объекты в Кувейте в ответ на удар США по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Это первое нападение Тегерана на Кувейт с сентября, сообщает Reuters.

По данным иранской армии, ночью удар пришелся по позициям американских беспилотников и ракет на кувейтской базе Али-эль-Салем. Перед этим Кувейт заявил, что его ПВО отражает атаку вражеских дронов.

Вечером во вторник американские истребители нанесли удар по пусковой площадке ракет на Кешме. Как рассказал Reuters американский военный чиновник, это был ответ на нападения Ирана на американских военных и объекты. Иранские СМИ со ссылкой на чиновника заявили, что удар не повредил инфраструктуру.

Кувейт заявил, что оставляет за собой право принять все необходимые меры, чтобы защитить свой суверенитет, территорию и ключевые объекты.

Бахрейн в среду сообщил, что уже в третий раз за неделю перехватил иранские воздушные атаки. Власти королевства, где базируется Пятый флот ВМС США, обвинили Тегеран в «систематическом враждебном подходе».

Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами пригрозил США новым ответом.

«Если враг повторит свою ошибку, у нас есть готовность и планы противостоять ему и его сторонникам еще сильнее и сокрушительнее, без географических ограничений», – заявил он в видео, которое опубликовали иранские государственные СМИ.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Хасан аль-Хасан считает, что Иран идет на осторожную эскалацию.

«Но нельзя исключать дальнейшей эскалации, особенно если США начнут расширять военные операции и наносить удары не только по иранской военной инфраструктуре на побережье, но и вглубь Ирана», – отметил эксперт.

Война идет с февраля

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские базы.

Позже конфликт перекинулся на Ливан, где воюют Израиль и «Хезболла», и на Йемен, откуда хуситы атакуют саудовские энергетические объекты и аэропорты. Иран стрелял и по американским военным в Иордании.

Судоходство через Ормузский пролив серьезно нарушено после того, как Тегеран объявил его закрытым, и цены на нефть и газ резко выросли. США ввели морскую блокаду Ирана.

С октября участились атаки на суда. Во вторник экипаж покинул газовоз у оманского Хасаба. Эмиратская компания ADNOC L&S сообщила, что после атаки на ее судно в Ормузском проливе один член экипажа пропал без вести, 11 ранены.

Саудовская коалиция в среду заявила, что перехватила крылатую ракету, которую хуситы выпустили в сторону Эр-Рияда. Хуситы это пока не подтвердили. Саудовская Аравия осудила последние атаки Ирана и призвала дать шанс дипломатии.

Переговоры и «грязная бомба»

Во вторник представители Катара и Ирана провели переговоры. По словам официального представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари, они касались того, как сблизить позиции и сократить разрыв между предложениями сторон.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон серьезно относится к возможности нападения Ирана на американскую столицу. Так он ответил на вопрос о сообщении CNN, по данным которого американская разведка допускала заговор с использованием так называемой «грязной бомбы».

Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что не видит неминуемой угрозы для Вашингтона. МИД Ирана назвал обвинения беспочвенными.