Казахстанские фигуристы поборются за медали Tallinn Trophy в Эстонии
18 Ноября 2026, 20:57
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18 Ноября 2026, 20:5718 Ноября 2026, 20:57
73Фото: НОК РК
В Таллине стартовал международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy, входящий в серию Challenger.
Казахстан на соревнованиях в мужском одиночном катании представят Никита Кривошеев и Артур Смагулов.
Всего в мужском турнире заявлены 24 фигуриста из разных стран.
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