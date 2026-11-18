В Таллине стартовал международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy, входящий в серию Challenger.

Казахстан на соревнованиях в мужском одиночном катании представят Никита Кривошеев и Артур Смагулов.

Всего в мужском турнире заявлены 24 фигуриста из разных стран.