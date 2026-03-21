По поручению Главы государства в 2023-2025 годах в стране реализован национальный проект «Келешек мектептері», направленный на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию, передает BAQ.KZ.

Основная цель проекта - обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию независимо от места проживания и социального статуса.

За три года создано 460 тысяч ученических мест в школах нового формата, соответствующих международным стандартам. В рамках проекта построено 217 школ, из них 105 введены в эксплуатацию в 2024 году и 112 в 2025 году. В результате полностью ликвидирован вопрос 52 трёхсменных и 12 аварийных школ, а также значительно сокращен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Все школы построены по единому стандарту вне зависимости от их расположения - как в столице, так и в отдаленных населенных пунктах. Так, 40% школ расположены в сельской местности, что существенно сократило инфраструктурный разрыв между городскими и сельскими школами. В 183 школах уже организован учебный процесс. В них обучаются около 218 тысяч учащихся и работают порядка 17 тысяч педагогов.

В настоящее время внедрена единая централизованная модель управления, сформирован управленческий корпус из более 900 руководителей. Лучшие практики, выработанные в сети «Келешек мектептері», модель управления, а также инфраструктурные стандарты будут масштабированы по всей стране и станут основой развития всех школ.

Оператором проекта определена Национальная академия образования имени И. Алтынсарина. В структуре академии функционируют научно-методический центр сопровождения, обеспечивающий методическую и содержательную поддержку учебно-воспитательного процесса, координацию цифровизации, отбор кадров и профессиональное развитие педагогов, мониторинг и анализ качества образования.

Отметим, координатором проекта уже начата проведение обучающих семинаров во всех регионах страны. В них приняли участие около 1700 педагогов. Руководителям и учителям оказывается методическая поддержка.