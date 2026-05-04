Казахстан продолжает расширять инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе. Иранская компания Golrang Industrial Group планирует реализовать в стране два крупных проекта - строительство маслоэкстракционного завода и птицефабрики мясного направления, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи вице-министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы с руководителем компании Фазли Мехди Мохаммадкаримом.

Общий объём инвестиций в проекты составит около 120 млн долларов США.

Первый проект предполагает строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки до 3 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Инвестиции в него оцениваются примерно в 70 млн долларов. Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить глубину переработки сельхозсырья и повысить добавленную стоимость продукции.

Вторым направлением станет строительство птицефабрики мясного типа стоимостью около 50 млн долларов. Проект направлен на увеличение объёмов производства и повышение качества продукции.

В настоящее время представители компании рассматривают регионы для размещения будущих производств.

Отмечается, что проекты реализуются на фоне роста сотрудничества между Казахстаном и Иран. По итогам 2025 года товарооборот в агропромышленном секторе между странами увеличился на 55,8% и превысил 341 млн долларов. Экспорт казахстанской продукции, включая пшеницу и ячмень, вырос почти в два раза.

Ожидается, что создание новых перерабатывающих мощностей укрепит экономические связи между странами и будет способствовать развитию аграрной отрасли Казахстана.

