На платных автодорогах Казахстана с начала 2025 года зафиксировано 463 случая нарушений, связанных с попытками уклонения от оплаты проезда, передает BAQ.KZ.

По данным "КазАвтоЖола", водители прибегают к различным способам сокрытия государственных регистрационных номеров — закрывают их, подделывают или используют ложные знаки, чтобы избежать автоматического списания оплаты.

Очередной случай произошёл 8 октября на трассе "Астана – Щучинск". Система автоматического контроля зафиксировала грузовой автомобиль марки HOWO, водитель которого скрыл номерной знак при проезде контрольных арок.

Сотрудники Департамента платных автодорог оперативно установили регистрационный номер машины и передали информацию в правоохранительные органы для принятия мер.

В компании отметили, что все платные участки автодорог оснащены современными системами видеоаналитики, которые позволяют выявлять подобные нарушения в режиме реального времени.

Национальная компания напомнила, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.