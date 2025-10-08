463 попытки скрыть номерные знаки зафиксированы на платных трассах Казахстана
На платных автодорогах Казахстана с начала 2025 года зафиксировано 463 случая нарушений, связанных с попытками уклонения от оплаты проезда, передает BAQ.KZ.
По данным "КазАвтоЖола", водители прибегают к различным способам сокрытия государственных регистрационных номеров — закрывают их, подделывают или используют ложные знаки, чтобы избежать автоматического списания оплаты.
Очередной случай произошёл 8 октября на трассе "Астана – Щучинск". Система автоматического контроля зафиксировала грузовой автомобиль марки HOWO, водитель которого скрыл номерной знак при проезде контрольных арок.
Сотрудники Департамента платных автодорог оперативно установили регистрационный номер машины и передали информацию в правоохранительные органы для принятия мер.
В компании отметили, что все платные участки автодорог оснащены современными системами видеоаналитики, которые позволяют выявлять подобные нарушения в режиме реального времени.
Национальная компания напомнила, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.
