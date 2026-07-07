468 фактов интернет-мошенничества зарегистрировано за полгода в области Абай
На сегодняшний день раскрыто более 100 преступлений.
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Вопросы профилактики интернет-мошенничества и борьбы с киберпреступностью обсудили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции области Абай Мирата Кабытаева, за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано 468 фактов интернет-мошенничества, из которых 369 совершены в городе Семей.
Чаще всего мошенники действуют через социальные сети, инвестиционные платформы, схемы с онлайн-кредитами, «защитой» банковских карт, лотереями и мессенджерами, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов.
Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и при любых признаках мошенничества незамедлительно обращаться в полицию.
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