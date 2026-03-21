В городе Щучинск вручили ключи от 47 квартир гражданам из категории социально уязвимых слоёв населения. Новосёлов поздравил аким области Марат Ахметжанов, передает BAQ.KZ.

Жильё предоставлено в рамках государственной политики по обеспечению доступным и комфортным жильём граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В числе получателей – многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты и др., состоящие в очереди на жильё.

Глава региона отметил, что обеспечение жильём является одним из ключевых приоритетов социальной политики страны.

«Сегодня важный день для 47 семей, которые получают не просто квартиры, а возможность начать новую, более комфортную жизнь. Социальная поддержка особо отмечена в новой Конституции, поддерживать тех, кому нужна помощь государства – наша первостепенная задача, особенно это касается улучшения жилищных условий. Работа в этом направлении будет продолжена, а количество вводимого жилья для социально уязвимых категорий граждан ежегодно будет расти. Так, в Бурабайском районе мы уже вручили ключи 85 семьям, до конца года еще более 100 бурабайцев получат квартиры», – подчеркнул аким области.

42 квартиры жители Щучинска получили в ЖК «Altyn Tau» – современном многоэтажном доме, оснащённом необходимой инфраструктурой с благоустроенной территорией. Среди них – семья Темирбековых, воспитывающая ребенка с инвалидностью.

Также 4 квартиры распределены между очередниками с. Катарколь и пос. Бурабай, одна семья из Щучинска получила жилье в ЖК «Алтын-2».