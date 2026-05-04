Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики становится ключевым направлением развития Казахстана, а внедрение цифрового тенге уже оказывает значительное влияние на финансовую систему.

Глава государства отметил, что многие страны активно переходят к цифровым форматам экономики. В частности, Объединённые Арабские Эмираты планируют полностью отказаться от наличных расчётов, а Китай уже обрабатывает через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

"Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр. В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет", – сказал Президент.

Переход к «экономике реального времени»

Президент подчеркнул, что стране необходимо перейти к новой модели управления экономикой.

"К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений. В частности, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы – это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

О необходимости измеримых показателей

Президент подчеркнул, что цифровизация требует чёткой системы оценки результатов.

"Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому Правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan Правительством отобраны так называемые "проекты-ледоколы". Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом, на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, „быть или не быть“", – заявил Глава государства.

От науки к рынку и развитие ИИ

Токаев также отметил, что развитие технологий должно сопровождаться ростом интеллектуального капитала.