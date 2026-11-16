47 школьников стали призерами Президентской олимпиады

В Астане назвали победителей и призеров XIX Президентской олимпиады по предметам естественно-математического направления. Медали получили 47 школьников, 9 из них завоевали золото, 14 серебро и 24 бронзу.

Особенность этой олимпиады в том, что участники сдают сразу четыре предмета, математику, физику, химию и биологию. В первом этапе в этом году участвовали 3 690 школьников, а в финал прошли 188 лучших из всех регионов страны.

Победа здесь важна не только медалью. Победители и призеры получают преимущественное право при участии в конкурсе на образовательные гранты в казахстанских вузах.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и ее интереса к науке, а олимпиада помогает школьникам раскрыть способности и увлечься исследовательской работой.

Президентскую олимпиаду проводят с 2008 года. За это время в ее финале участвовали 2 934 школьника, которые завоевали 726 медалей.