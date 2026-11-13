473 человека нашли живыми: как работает волонтерский отряд «Регион-10»
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Потерявшиеся дети, заблудившиеся грибники, пожилые люди, ушедшие из дома. За семь лет добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион-10» из Костанайской области вернули домой живыми 473 человека.
Всего за это время волонтеры провели больше 621 поисково-спасательной операции. Ищут людей и в городе, и в лесах, и в степи, круглосуточно и бесплатно.
Сейчас в отряде больше 180 активных взрослых волонтеров и 30 подростков. Кроме поисков, они обучают новичков, проводят профилактические мероприятия и помогают при чрезвычайных ситуациях. Добровольцы участвовали в ликвидации последствий пожаров и паводков, гуманитарных акциях, совместных учениях и рейдах по безопасности.
«Регион-10» работает в связке с полицией, департаментом по чрезвычайным ситуациям, местными властями и общественными организациями.
За годы работы отряд вырос. Его филиалы открылись в Лисаковске и Рудном, а в 2024 году заработал собственный штаб для подготовки новых волонтеров.
2026 год ООН объявила Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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