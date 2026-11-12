В Алматы благоустроили два микрорайона Ауэзовского района: высадили более 1,5 тысячи деревьев

В микрорайонах №7 и №12 Ауэзовского района Алматы завершили комплексное благоустройство территории общей площадью 5,1 гектара. Здесь обновили пешеходную инфраструктуру, оборудовали детские и спортивные площадки, обустроили зоны отдыха и расширили зелёные насаждения.

Работы охватили участки от проспекта Алтынсарина до улицы Янтарной, а также от проспекта Абая до дома №16 в микрорайоне №12.

В рамках проекта обновили пешеходные дорожки, установили 112 скамеек и урн, оборудовали системы освещения и видеонаблюдения. Для удобства передвижения жителей уложили 5,2 тысячи квадратных метров асфальтового и 6,1 тысячи квадратных метров тротуарного покрытия.

Отдельное внимание уделили озеленению. На площади 11 тысяч квадратных метров высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Также на территории появились комфортные пространства для отдыха жителей разных возрастов.

В целях повышения безопасности установили 124 камеры видеонаблюдения и модернизировали освещение. Это позволит сделать общественные пространства более удобными для прогулок и отдыха в вечернее время.

Благоустроенные территории охватывают жилые кварталы, в которых проживают около 33 тысяч человек.

Работа по обновлению общественных пространств в Ауэзовском районе продолжается. Основное внимание уделяется развитию пешеходной инфраструктуры, увеличению зелёных зон и созданию безопасной и комфортной городской среды.