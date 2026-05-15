477 млрд тенге инвестиций в Алматы: что нового появится в городе

По итогам 2025 года в Алматы реализовано 28 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 476,9 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города, передает BAQ.KZ.

Проекты и рабочие места

Инвестиции направлены в ключевые отрасли экономики - обрабатывающую промышленность, туризм, здравоохранение, транспорт и логистику.

В результате реализации проектов создано более 6,7 тысячи рабочих мест.

Наибольший вклад обеспечили шесть крупных инициатив с совокупным объемом инвестиций 440,5 млрд тенге. Они позволили расширить производственные мощности, усилить промышленный потенциал города и повысить уровень локализации производства.

Высокие технологии

В 2026 году работа по привлечению инвестиций будет продолжена. Основной акцент планируется сделать на развитии высокотехнологичных производств, импортозамещении и расширении индустриальной инфраструктуры.

Одним из ключевых проектов станет строительство фармацевтического завода полного цикла компании Viva Pharm на территории СЭЗ ПИТ "Алатау". Производственная мощность предприятия составит до 200 млн таблеток в год.

Заводы и производство

В Индустриальной зоне Алматы компания Sapa Industry Group реализует проект по строительству завода автоклавного легкого бетона. Предприятие сможет выпускать до 50 тыс. кубометров стеновых панелей и 150 тыс. кубометров газоблоков ежегодно.

Компания CA-International запускает производство листового поливинилхлорида с объемом более 4 тыс. тонн продукции в год.

Кроме того, NARPRINT планирует выпуск бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения и этикеточной продукции - порядка 830 тонн в год.

В управлении предпринимательства отметили, что запуск новых производств позволит создать дополнительные рабочие места, расширить промышленную базу и повысить инвестиционную привлекательность Алматы.