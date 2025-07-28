48 госорганов прошли оценку по Индексу открытости
Обнародованы предварительные итоги.
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В первом полугодии 2025 года в Казахстане зафиксирован рост активности граждан в вопросах взаимодействия с государственными органами. Одним из ключевых инструментов обратной связи стал портал epetition.kz, на котором с начала года казахстанцы создали более 1 000 петиций. Платформа всё больше укрепляется как действенный канал для общественных инициатив, передает BAQ.KZ.
Параллельно Министерство культуры и информации РК продолжает контроль в сфере доступа к информации. За отчётный период проверке подверглись 61 обладатель информации, по результатам чего были направлены официальные уведомления об устранении нарушений в соответствии со статьёй 16 Закона "О доступе к информации".
Значимым направлением стало масштабирование Центров приёма граждан — по всей стране их уже более 150. Здесь можно подать обращение, получить консультации, записаться на приём к акиму или воспользоваться госуслугами в комфортных условиях.
Также завершён анализ Индекса открытости: были оценены 48 центральных и местных исполнительных органов. Предварительные итоги представлены на совещании с участием Администрации Президента и представителей госорганов.
Развитие цифровых и институциональных каналов взаимодействия между властью и обществом остаётся приоритетом государственной политики. Повышение прозрачности и доступности информации — ключ к доверию и эффективности.
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