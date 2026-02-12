В Германии из-за забастовки работников Lufthansa отменены почти все рейсы. Здесь проходят ранее анонсированные забастовки пилотов и бортпроводников, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Это подтвердила представитель профсоюза Ufo. Последствия серьёзные: сотни самолётов крупнейшей немецкой авиакомпании остаются на земле. Сколько именно рейсов это затронет, компания поначалу не уточнила, однако объявила о "масштабных отменах".

Пассажирам Lufthansa пообещала, что по возможности самостоятельно перебронирует клиентов: компания будет информировать пассажиров, в том числе по электронной почте. Путешествующие по Германии могут воспользоваться услугами Deutsche Bahn.

Около 4800 пилотов Lufthansa и Lufthansa Cargo требуют повышения взносов работодателя в их корпоративные и переходные пенсионные программы. Ещё осенью на общем голосовании они подавляющим большинством высказались за проведение забастовочных мер. Тем не менее профсоюз тогда отказался от забастовки — до сегодняшнего дня.

Руководство Lufthansa отреагировало резко: совет директоров назвал забастовки экипажей "совершенно ненужной эскалацией".

Требования профсоюзов только приведут к дальнейшему значительному росту расходов, заявил в Берлине член правления по персоналу и трудовым вопросам Михаэль Ниггеманн.