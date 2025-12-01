  • 1 Декабря, 20:47

49 человек эвакуированы из детсада в Кокшетау

Сегодня, 19:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
153
Фото: pixabay.com

Сегодня в Кокшетау спасатели МЧС эвакуировали 49 человек из частного детского сада после сообщения о задымлении, передает BAQ.KZ.

По прибытии подразделений ДЧС выяснилось, что причиной задымления стало короткое замыкание проточного нагревателя в подвальном помещении. Огонь не возник, возгорания не произошло.

В целях безопасности спасатели эвакуировали 39 детей и 10 взрослых. Пострадавших нет, причины происшествия продолжают выяснять.

МЧС напоминает, что при задымлении или пожаре важно сохранять спокойствие, следовать указаниям персонала и немедленно покидать помещение.

Самое читаемое

Наверх