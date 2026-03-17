В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария случилась в районе поселка Карауылкелди Байганинский район.

Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик DAF.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу Байганинского района», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время начато досудебное расследование. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.