5 человек погибли в жутком ДТП в Актюбинской области
Авария случилась в районе поселка Карауылкелди.
Сегодня 2026, 21:07
Фото: Кадр из видео ДП региона
В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария случилась в районе поселка Карауылкелди Байганинский район.
Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик DAF.
«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу Байганинского района», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В настоящее время начато досудебное расследование. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Самое читаемое